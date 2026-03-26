Протез пальцев поставили 10-летнему Глебу, пострадавшему от СВУ в Красногорске

В Москве компания «Моторика ОРТО» изготовила и установила индивидуальный тяговый протез пальцев 10-летнему Глебу Бровару, пострадавшему в результате несчастного случая в Красногорске. Для семьи это стало важным этапом на пути восстановления и возвращения к привычной жизни.

10-летнему Глебу, пострадавшему от СВУ в Красногорске, установили протез пальцев. Фото © Предоставлено Life.ru

После травмы и сложного лечения перед родными Глеба встал вопрос о восстановлении функциональности руки и самостоятельности ребёнка в повседневных действиях. Специалисты «Моторики ОРТО» подключились на раннем этапе: провели консультации, помогли с оформлением документов и реализовали полный цикл протезирования — от индивидуальных замеров до передачи готового изделия.

Тяговый протез — механическое решение, которое приводится в движение за счёт сохранных движений кисти и запястья. Он позволяет частично восстановить функцию захвата, удержания предметов и выполнения базовых бытовых действий. Конструкция разработана с учётом возраста Глеба и будет обновляться по мере его роста.

Изготовление протеза выполнено с использованием технологии цифрового протезирования, объединяющей 3D-сканирование, компьютерное моделирование и 3D-печать. Специалисты создают точную 3D-модель руки, проектируют цифровую модель гильзы и элементов протеза, а на этапе моделирования проверяют прочность конструкции с помощью симуляции нагрузок. Такой подход позволяет создавать изделия, полностью соответствующие индивидуальным особенностям пользователя. Перед передачей протеза специалисты провели обучение пользованию, далее Глебу предстоит этап адаптации и реабилитации под наблюдением врачей.

«Ещё в больнице с нами связалась «Моторика» — они сами вышли на связь и всё это время были рядом, поддерживали и вели нас шаг за шагом. Сегодня для нас очень волнительный день — мы получаем свой первый протез. Это про возможность вернуться к обычным вещам, о которых раньше даже не задумывались. Глеб — большой молодец, он справился, мы уже живём полноценной жизнью, но с протезом надеемся делать всё немного быстрее и комфортнее», — сказала мама Глеба Галина Бровар.