Глава ФМБА показала Путину «чувствительный» протез

Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова представила президенту Владимиру Путину уникальную разработку — первый бионический протез руки с функцией очувствления. Презентация прошла на выставке передовых технологий в рамках Форума будущих технологий.

Глава ФМБА Вероника Скворцова рассказала Президенту о нейропротезировании. Видео © Life.ru

Скворцова объяснила, что в кончики пальцев протеза встроены датчики давления, которые через специальный преобразователь передают сигналы в мозг, позволяя ощущать предметы.

«Мы создали действительно первый бионический протез руки с очувствлением благодаря тому, что в кончике пальцев этого протеза ввели специальные датчики давления», — сказала она.

Глава ФМБА напомнила, что два года назад на этом же форуме президент поручил разработать такие протезы. Она также пригласила Путина посетить Центр кибернетической медицины и нейропротезирования.

Ранее Путину представили уникальную отечественную вакцину от аллергии на пыльцу берёзы и перекрёстные пищевые аллергены (яблоко, персик, арахис, соя). Скворцова доложила президенту, что новая разработка принципиально отличается от существующих методов: курс лечения включает всего 3–5 инъекций, а риск побочных эффектов значительно ниже. Вакцина уже находится на третьей фазе клинических испытаний.