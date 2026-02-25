Владимир Путин
25 февраля, 15:02

Путин: Россия создает решения мирового уровня в сфере цифровых платформ

Россия создаёт решения мирового уровня в сфере цифровых платформ и готова делиться своим опытом и компетенциями. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Форуме будущих технологий.

«В этой сфере Россия создает решения мирового уровня. Мы готовы делиться своим опытом и компетенциями в интересах всего человечества», — сказал глава государства, говоря о развитии цифровых платформ.

Форум будущих технологий проходит в Москве 25–26 февраля. В этом году центральная тема — биоэкономика и применение биотехнологий в разных отраслях, однако в программе также обсуждаются цифровые решения и технологические разработки, которые рассматриваются как часть курса на технологическое лидерство и промышленный суверенитет.

