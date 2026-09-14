От чирлидинга до мировой короны: Британия выбрала участницу Universal Woman 2026

В Великобритании определились с участницей, которая отправится на международный конкурс красоты Universal Woman 2026. Страну представит Ребекка Афолаби, ранее завоевавшая национальный титул. Об этом сообщили на сайте конкурса.

Участница имеет британско-нигерийские корни: она родилась в США, а затем жила в Нигерии и Лондоне. Сейчас Афолаби работает менеджером в области цифрового маркетинга. Помимо профессиональной деятельности, Ребекка увлекается K-pop и имеет опыт в спорте. В прошлом она становилась чемпионкой соревнований по чирлидингу.

Афолаби имеет британско-нигерийские корни. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Rebeccaаfolabi

Международный этап Universal Woman 2026 пройдёт в Камбодже с 29 сентября по 12 октября. Участниц примут сразу несколько городов — Пномпень, Сиануквиль и Сиемреап. Главное событие конкурса состоится 10 октября — именно тогда запланирован гранд-финал. Universal Woman делает акцент на инклюзивности. К участию допускают женщин от 25 до 45 лет независимо от семейного положения, наличия детей, роста или веса.

Ранее сообщалось, что главную корону конкурса «Мисс Мира — 2026» завоевала представительница Доминиканской Республики Джохейри Мола Домингез. Финальное шоу прошло во вьетнамском Нячанге. Серебряная награда досталась участнице из Испании, а третье место заняла конкурсантка из Малайзии. Всего за титул боролись 111 представительниц разных стран.