Президент Абхазии Бадра Гунба провёл в Москве встречу с первым заместителем руководителя Администрации президента России Сергеем Кириенко. Стороны обсудили совместные проекты в энергетике, здравоохранении, сельском хозяйстве и туризме, а также договорились о проведении нового конкурса для абхазских школьников.

Как сообщили в пресс-службе президента Абхазии, отдельное внимание уделили вопросам льготного кредитования местных предпринимателей и развития курортной отрасли. Кроме того, участники встречи рассмотрели инфраструктурные проекты, включая реконструкцию пункта пропуска через реку Псоу.

Одной из главных тем переговоров стала организация в Абхазии аналога российского конкурса «Большая перемена». Инициатива появилась после обращений школьников республики, которые участвовали в финале российского проекта во Всероссийском детском центре «Орлёнок».

Стороны договорились до конца 2026 года разработать программу конкурса для учащихся средних и старших классов. При этом соревнование для младших школьников планируется запустить уже на следующей неделе. Победителей ждут необычные награды. Они смогут вместе с родителями отправиться в резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге либо получить билеты на Кремлёвскую ёлку, которая состоится в декабре.