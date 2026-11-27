Следственный комитет опубликовал кадры с места смертельного ДТП с рейсовым автобусом и двумя грузовиками в Красноярском крае. В результате аварии погибли пять человек, ещё 14 получили травмы.

Видео © МАХ/ Главное следственное управление СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

На видеозаписи видно, что передняя часть пассажирского автобуса сильно деформирована, лобовое стекло выбито, а часть левого борта практически полностью сорвана. На проезжей части разбросаны обломки кузова.

Трагедия произошла утром 27 ноября на 1080-м километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь» в Иланско-Нижнеингашском округе. По предварительным данным полиции, автобус, следовавший по маршруту Канск — Иланский, выехал на встречную полосу, где сначала задел большегруз Volvo, а затем столкнулся с фурой Dongfeng. Водитель третьего грузовика сумел избежать столкновения, но съехал в кювет.

По факту аварии возбуждены уголовные дела о нарушении правил дорожного движения и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства в сфере пассажирских перевозок.

Напомним, среди погибших в результате столкновения оказался 16-летний подросток. По последним данным МЧС, которые ранее приводил Life.ru, число пострадавших увеличилось до 14 человек.