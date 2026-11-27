Число пострадавших в смертельном ДТП с автобусом на трассе «Сибирь» достигло 14
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Число пострадавших в ДТП с пассажирским автобусом и грузовиками под Красноярском выросло до 14 человек. Уточнённые предварительные данные сообщили в региональном управлении МЧС.
Ранее краевой Минздрав сообщал о 13 госпитализированных. Из них 11 человек, включая несовершеннолетнего, доставили в Иланскую районную больницу, ещё двоих — в Канскую межрайонную. По последним данным, в результате аварии погибли пять человек.
Трагедия произошла 27 ноября на 1080-м километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь» в Иланско-Нижнеингашском округе. Пассажирский автобус следовал по маршруту Канск — Иланский и столкнулся с двумя грузовыми автомобилями.
По предварительной информации полиции, автобус выехал на встречную полосу, где сначала по касательной задел большегруз Volvo, а затем столкнулся с фурой Dongfeng. Водителя пассажирского транспорта пришлось освобождать из повреждённой кабины спасателям. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, прокуратура организовала проверку.