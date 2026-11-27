Число пострадавших в ДТП с пассажирским автобусом и грузовиками под Красноярском выросло до 14 человек. Уточнённые предварительные данные сообщили в региональном управлении МЧС.

Ранее краевой Минздрав сообщал о 13 госпитализированных. Из них 11 человек, включая несовершеннолетнего, доставили в Иланскую районную больницу, ещё двоих — в Канскую межрайонную. По последним данным, в результате аварии погибли пять человек.

Трагедия произошла 27 ноября на 1080-м километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь» в Иланско-Нижнеингашском округе. Пассажирский автобус следовал по маршруту Канск — Иланский и столкнулся с двумя грузовыми автомобилями.