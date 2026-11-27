В Красноярском крае число погибших в аварии с участием пассажирского автобуса и нескольких грузовиков увеличилось до пяти. Ещё 13 человек госпитализированы. Об этом сообщили ТАСС в региональном Минздраве.

Число погибших и пострадавших в ДТП с автобусом под Красноярском выросло. Видео © Telegram / ЧП Иланский | НОВОСТИ города

11 пострадавших доставили в Иланскую районную больницу, среди них один несовершеннолетний. Ещё двоих пациентов направили в Канскую межрайонную больницу.

В Минздраве уточнили, что всем госпитализированным оказывают необходимую медицинскую помощь. Врачи также консультируются со специалистами краевого центра. Количество пострадавших может измениться.

Ранее прокуратура Красноярского края организовала проверку после смертельного ДТП с участием пассажирского автобуса и двух грузовиков на федеральной трассе Р-255 «Сибирь». Следственный орган возбудил уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ — о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшем по неосторожности смерть двух или более человек.