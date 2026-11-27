Прокуратура Красноярского края организовала проверку после смертельного ДТП с участием пассажирского автобуса и двух грузовиков на федеральной трассе Р-255 «Сибирь». В результате аварии погибли четыре человека, водитель автобуса госпитализирован. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

По предварительным данным, столкновение произошло на 1080-м километре трассы. Рейсовый автобус следовал по маршруту Канск — Иланский.

На место происшествия выехал прокурор Иланского района. Он координирует действия правоохранительных органов и специальных служб.

Следственный орган возбудил уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ — о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшем по неосторожности смерть двух или более человек.

Прокуратура проверит соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения, в том числе при организации пассажирских перевозок и эксплуатации транспорта. Ход проверки и расследования уголовного дела находится на контроле краевого надзорного ведомства.