После смертельной аварии с автобусом под Красноярском возбудили уголовное дело
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Прокуратура Красноярского края организовала проверку после смертельного ДТП с участием пассажирского автобуса и двух грузовиков на федеральной трассе Р-255 «Сибирь». В результате аварии погибли четыре человека, водитель автобуса госпитализирован. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.
По предварительным данным, столкновение произошло на 1080-м километре трассы. Рейсовый автобус следовал по маршруту Канск — Иланский.
На место происшествия выехал прокурор Иланского района. Он координирует действия правоохранительных органов и специальных служб.
Следственный орган возбудил уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ — о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшем по неосторожности смерть двух или более человек.
Прокуратура проверит соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения, в том числе при организации пассажирских перевозок и эксплуатации транспорта. Ход проверки и расследования уголовного дела находится на контроле краевого надзорного ведомства.
Ранее три человека погибли и ещё один пострадал в результате столкновения автомобилей «Лада Гранта» и Ford Focus на дороге «Ивдель — граница ХМАО» в Свердловской области. По предварительной информации, 63-летний водитель «Лады Гранты», следовавший в сторону Югорска, не выбрал скорость с учётом дорожных условий, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там его автомобиль столкнулся с Ford Focus под управлением 51-летней женщины.