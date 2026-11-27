В Красноярском крае четыре человека погибли и ещё восемь пострадали в ДТП с пассажирским автобусом и двумя грузовиками. Авария произошла в Иланско-Нижнеингашском округе, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

«По предварительным данным, сегодня на 1080 км федеральной трассы Р-255 «Сибирь» произошло столкновение рейсового пассажирского автобуса, двигавшегося по направлению Канск-Иланский, и двух грузовых автомобилей», — уточнили в пресс-службе.

По предварительным данным полиции, восемь человек с травмами различной степени тяжести госпитализировали. Точное количество пострадавших устанавливается.

Сотрудники полиции работают на месте происшествия. Обстоятельства аварии выясняются.