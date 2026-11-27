Четыре человека погибли в ДТП с автобусом и грузовиками под Красноярском
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В Красноярском крае четыре человека погибли и ещё восемь пострадали в ДТП с пассажирским автобусом и двумя грузовиками. Авария произошла в Иланско-Нижнеингашском округе, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.
«По предварительным данным, сегодня на 1080 км федеральной трассы Р-255 «Сибирь» произошло столкновение рейсового пассажирского автобуса, двигавшегося по направлению Канск-Иланский, и двух грузовых автомобилей», — уточнили в пресс-службе.
По предварительным данным полиции, восемь человек с травмами различной степени тяжести госпитализировали. Точное количество пострадавших устанавливается.
Сотрудники полиции работают на месте происшествия. Обстоятельства аварии выясняются.
Ранее в Петропавловске-Камчатском водитель внедорожника сбил семилетнего мальчика на нерегулируемом пешеходном переходе. Ребёнок получил травму головы и был направлен в краевую детскую больницу. В отношении водителя проводится административное расследование по статье 12.24 КоАП РФ. Прокуратура Петропавловска-Камчатского поставила на контроль установление всех обстоятельств происшествия и ход проверки.