Три пассажира маршрутки пострадали в ДТП с четырьмя автомобилями в Чувашии
Обложка © Telegram / Госавтоинспекция ЧУВАШИИ
На трассе А-151 в Чувашии столкнулись четыре автомобиля, включая маршрутную «газель». Три пассажира микроавтобуса доставлены в больницу после аварии, сообщили в Госавтоинспекции республики.
Три человека пострадали в ДТП в Чувашии. Фото © Telegram / Госавтоинспекция ЧУВАШИИ
ДТП произошло 26 ноября около 16:55 возле деревни Кошноруй Канашского округа. По предварительным данным, водитель «Ларгуса» 1972 года рождения, направлявшийся в сторону Цивильска, потерял управление и выехал на встречную полосу. Там автомобиль столкнулся с Kia Rio.
Затем в легковушку врезалась следовавшая за ней пассажирская «газель», а в микроавтобус — ехавший сзади Kia Sportage. Маршрутка выполняла рейс № 544 по направлению «Чебоксары — село Комсомольское». В салоне находились шесть пассажиров.
Троих из них увезли в медицинское учреждение для обследования и лечения. Инспекторы продолжают работать на месте аварии, устанавливая причины и обстоятельства столкновения. По факту происшествия организована проверка.
Тем временем в Красноярском крае перед судом предстанет 32-летний житель посёлка Малиновка, который сбил трёх женщин, пытавшихся помешать ему сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о покушении на убийство, угоне и повторной пьяной езде. По версии следствия, мужчина после ссоры с бывшей женой забрал ключи от её Kia Sorento и без разрешения отправился к местному магазину. Там он познакомился с компанией отдыхающих, вместе с которыми продолжил пить алкоголь. Когда мужчина собрался уезжать, женщины попытались его остановить.