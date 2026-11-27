На трассе А-151 в Чувашии столкнулись четыре автомобиля, включая маршрутную «газель». Три пассажира микроавтобуса доставлены в больницу после аварии, сообщили в Госавтоинспекции республики.

Три человека пострадали в ДТП в Чувашии. Фото © Telegram / Госавтоинспекция ЧУВАШИИ

ДТП произошло 26 ноября около 16:55 возле деревни Кошноруй Канашского округа. По предварительным данным, водитель «Ларгуса» 1972 года рождения, направлявшийся в сторону Цивильска, потерял управление и выехал на встречную полосу. Там автомобиль столкнулся с Kia Rio.

Затем в легковушку врезалась следовавшая за ней пассажирская «газель», а в микроавтобус — ехавший сзади Kia Sportage. Маршрутка выполняла рейс № 544 по направлению «Чебоксары — село Комсомольское». В салоне находились шесть пассажиров.

Троих из них увезли в медицинское учреждение для обследования и лечения. Инспекторы продолжают работать на месте аварии, устанавливая причины и обстоятельства столкновения. По факту происшествия организована проверка.