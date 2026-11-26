Последняя доставка: В Москве под колёсами автомобиля погиб велокурьер
Велокурьер погиб после наезда автомобиля в Причальном проезде Москвы
Обложка © Life.ru
34-летний сотрудник службы доставки погиб под колёсами автомобиля на северо-западе Москвы. Трагедия произошла в среду вечером в Причальном проезде, сообщает сайт MK.Ru.
По информации издания, авария случилась около 21:20. Мужчина передвигался на велосипеде, когда его сбила машина.
Полученные травмы оказались смертельными: курьер скончался на месте происшествия.
Накануне Life.ru сообщал о серьёзном ДТП на севере Москвы: на Ленинградском шоссе автомобиль Audi врезался в ограждение и перевернулся. В аварии пострадали две 16-летние девушки, одна из них, по предварительным данным, могла получить тяжёлые травмы.