34-летний сотрудник службы доставки погиб под колёсами автомобиля на северо-западе Москвы. Трагедия произошла в среду вечером в Причальном проезде, сообщает сайт MK.Ru.

По информации издания, авария случилась около 21:20. Мужчина передвигался на велосипеде, когда его сбила машина.

Накануне Life.ru сообщал о серьёзном ДТП на севере Москвы: на Ленинградском шоссе автомобиль Audi врезался в ограждение и перевернулся. В аварии пострадали две 16-летние девушки, одна из них, по предварительным данным, могла получить тяжёлые травмы.