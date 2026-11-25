Две 16-летние девушки пострадали в аварии с автомобилем Audi на севере Москвы вечером 25 ноября. Иномарка врезалась в ограждение и перевернулась на Ленинградском шоссе, сообщает «Рен-ТВ».

Предварительно, одна из девушек могла получить серьёзные травмы. Очевидец рассказал, что видел пострадавшую в реанимации и предположил, что у неё могли быть повреждены позвоночник или шея.

На месте ДТП работали экстренные службы. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

Тем временем на севере Каира произошло ДТП с участием бензовоза, спровоцировавшее масштабный пожар. Погибли по меньшей мере 30 человек, ещё 15 пострадали. Авария случилась на кольцевой автодороге над тоннелем № 10 в районе Эль-Варак. Грузовик, перевозивший нефтепродукты и газовые баллоны, врезался в бетонное ограждение и опрокинулся. Вспыхнувшее пламя быстро охватило несколько находившихся поблизости автомобилей.