В Ярославской области водитель легкового автомобиля погиб при столкновении с пассажирским автобусом. Ещё три человека получили травмы. Авария произошла днём 25 ноября возле села Еремеевское Ярославского муниципального округа. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада Гранта» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом.

Кадр с места ДТП. © MAX /Прокуратура Ярославской области

В результате ДТП автомобилист погиб на месте. Трое его пассажиров получили травмы. Информация о состоянии пострадавших и наличии раненых среди пассажиров автобуса пока не приводится.

На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Специалистам предстоит установить все обстоятельства аварии.

Прокуратура Ярославского района взяла на контроль ход и результаты процессуальной проверки. Надзорное ведомство также следит за установлением причин и условий, приведших к трагедии.

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