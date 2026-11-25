В Липецке водитель сбил 15-летнюю школьницу и оставил её лежать на улице, скрывшись с места аварии. О происшествии сообщили в региональном управлении МВД.

В Липецке водитель сбил 15-летнюю школьницу и скрылся с места ДТП. Фото © МАХ / УМВД России по Липецкой области

ДТП произошло вечером 24 ноября возле дома № 16 на улице Лутова. По данным местных СМИ, девочка возвращалась от репетитора, когда на неё наехала иномарка. После удара школьницу протащило около 50 метров.

Пострадавшая некоторое время пролежала в ледяной луже под дождём со снегом, пока её не обнаружили прохожие. Девочку госпитализировали. Как пишут местные СМИ, у неё диагностировали черепно-мозговую травму и переохлаждение.

Полицейские разыскали водителя в течение нескольких часов. Им оказался 27-летний местный житель, которого задержали и доставили в отдел полиции. Его автомобиль изъяли и поместили на спецстоянку.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлёкшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и сопряжённом с оставлением места ДТП. Следователям предстоит назначить необходимые экспертизы и установить все обстоятельства аварии.

Ранее Life.ru писал, что пьяный водитель сбил двух 16-летних девушек и спрятал машину в гараже. С начала года мужчину 35 раз привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД.