Во Владивостоке разыскивают автомобилиста, который сбил 12-летнюю девочку и скрылся с места аварии. О происшествии сообщило региональное управление МВД в «Максе».

ДТП произошло вечером 22 ноября возле дома № 88 на улице Нейбута. Неизвестный водитель поворачивал направо на улицу Черняховского и сбил школьницу, которая двигалась вдоль линии тротуара по ходу движения автомобиля.

Девочка получила травму. На место прибыли сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой помощи. После осмотра медики назначили ребёнку амбулаторное лечение.

«В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности и местонахождения скрывшегося водителя. Назначено проведение ряда исследований», — сообщили в полиции.

По факту ДТП полицейские оформили административные материалы о нарушении ПДД, повлёкшем причинение лёгкого или средней тяжести вреда здоровью, а также об оставлении места аварии.

Ранее Life.ru сообщал о смертельном наезде на девятилетнюю школьницу в Хабаровском крае. Девочка переходила дорогу вместе с 12-летней сестрой после выхода из автобуса. Водитель сбил ребёнка и скрылся, пострадавшая погибла на месте.