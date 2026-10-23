Девятилетнюю школьницу насмерть сбили по дороге на учёбу под Хабаровском

Девятилетняя девочка погибла под колёсами автомобиля по дороге в школу в Хабаровском крае. Водитель сбил ребёнка и скрылся с места происшествия. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Водитель насмерть сбил девятилетнюю школьницу и сбежал с места ДТП в Хабаровском крае. Видео © Telegram / Госавтоинспекция Хабаровского края

«По факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибла девятилетняя девочка, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека и сопряжённое с оставлением места происшествия)», — говорится в сообщении СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области..

Трагедия произошла около шести часов утра на 11-м километре федеральной автодороги Хабаровск — Лидога — Ванино. Автомобиль двигался со стороны краевого центра в направлении села Мирное. В этот момент девочка переходила проезжую часть вне пешеходного перехода. Водитель сбил ребёнка и уехал, не остановившись. Информации о его личности пока нет.

От полученных травм школьница скончалась на месте. По информации Госавтоинспекции Хабаровского края, девочка направлялась на занятия вместе с 12-летней сестрой. Незадолго до аварии дети вышли из автобуса и начали переходить дорогу.

Участок трассы, где произошло ДТП, находится на реконструкции. В месте аварии действуют дорожные знаки, ограничивающие скорость движения до 40 километров в час.

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