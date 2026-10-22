В Петербурге BMW сбил женщину на остановке и парализовал движение трамваев

Жительницу Санкт-Петербурга госпитализировали после наезда BMW на улице Помяловского. Автомобиль вылетел на тротуар у остановки и врезался в дерево. Пострадавшая осталась в сознании, сведений о её состоянии пока нет.

Участники аварии изложили разные версии случившегося в беседе с 78.ru. Владелец BMW утверждает, что двигался прямо по трамвайным путям, когда белая легковушка ударила его в бок. После этого автомобиль занесло и выбросило к пешеходам. Водитель второй машины, напротив, заявил, что BMW начала перестраиваться и оказалась перед ним.

В Петербурге BMW сбил пешехода. Видео © 78.ru

Последствия столкновения увидела пассажирка остановившегося трамвая. По её словам, женщина лежала на земле, а рядом находился дорожный знак, который отбросило примерно на десять метров. К тому моменту на место уже прибыла реанимационная бригада.

Из-за ДТП движение трамваев остановилось, пассажиров высадили. Очевидица пояснила, что рядом с врезавшейся в дерево BMW стоял ещё один автомобиль, перекрывший рельсы.