В Удмуртии школьный автобус сбил семилетнюю девочку
В Удмуртии школьный автобус сбил семилетнюю девочку. Обложка © VK / Госавтоинспекция Удмуртии
В Удмуртии семилетняя девочка попала под колёса автобуса ПАЗ, предназначенного для перевозки детей. Ребёнка с травмами доставили в больницу, сообщает Госавтоинспекция республики.
В Удмуртии школьный автобус сбил семилетнюю девочку. Видео © VK / Госавтоинспекция Удмуртии
Авария произошла 24 ноября около 13:25 на Крымской улице в деревне Лудорвай Завьяловского района. За рулём автобуса находился 59-летний мужчина.
Девочка шла по обочине, однако в момент приближения транспорта резко повернула и побежала через дорогу. Насколько серьёзные травмы получила пострадавшая, не уточняется.
После случившегося автоинспекторы призвали водителей заблаговременно снижать скорость, заметив детей вблизи проезжей части. Родителям напомнили о необходимости регулярно объяснять ребятам правила безопасного поведения на дороге.
Накануне Life.ru рассказывал о похожем происшествии в Курске, где под колёса китайского кроссовера Haval попали двое детей. Шестилетний ребёнок и 13-летний подросток переходили дорогу на зелёный сигнал светофора. Обоих госпитализировали.
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