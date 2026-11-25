В Удмуртии семилетняя девочка попала под колёса автобуса ПАЗ, предназначенного для перевозки детей. Ребёнка с травмами доставили в больницу, сообщает Госавтоинспекция республики.

В Удмуртии школьный автобус сбил семилетнюю девочку. Видео © VK / Госавтоинспекция Удмуртии

Авария произошла 24 ноября около 13:25 на Крымской улице в деревне Лудорвай Завьяловского района. За рулём автобуса находился 59-летний мужчина.

Девочка шла по обочине, однако в момент приближения транспорта резко повернула и побежала через дорогу. Насколько серьёзные травмы получила пострадавшая, не уточняется.

После случившегося автоинспекторы призвали водителей заблаговременно снижать скорость, заметив детей вблизи проезжей части. Родителям напомнили о необходимости регулярно объяснять ребятам правила безопасного поведения на дороге.

Накануне Life.ru рассказывал о похожем происшествии в Курске, где под колёса китайского кроссовера Haval попали двое детей. Шестилетний ребёнок и 13-летний подросток переходили дорогу на зелёный сигнал светофора. Обоих госпитализировали.