В Курске водитель автомобиля Haval сбил двух детей, которые переходили дорогу на зелёный сигнал светофора по пешеходному переходу. Пострадали 13-летний подросток и шестилетний ребёнок. Обоих с травмами доставили в больницу, сообщили в региональном управлении МВД.

Авария произошла 23 ноября около 18:25 на перекрёстке улиц Ольшанского и Заводской. По предварительным данным полиции, за рулём китайского кроссовера находился 40-летний мужчина.

Дети пересекали проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, когда на них наехала иномарка. Насколько серьёзные травмы получили несовершеннолетние, пока не уточняется.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия. По факту ДТП проводится проверка, по итогам которой действиям участников аварии дадут правовую оценку.

Ранее Life.ru сообщал о ДТП в Краснодаре, где 45-летний мужчина за рулём Ford Focus сбил женщину с девятилетним ребёнком на нерегулируемом переходе. Оба пострадавших попали в больницу в тяжёлом состоянии.