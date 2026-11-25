На севере Каира произошло ДТП с участием бензовоза, спровоцировавшее масштабный пожар. По данным Министерства здравоохранения Египта, погибли по меньшей мере 30 человек, ещё 15 пострадали, пишет местное издание Veto.

В Каире произошёл масштабный пожар после аварии с бензовозом. Видео © Х / Weather Monitor

Авария случилась на кольцевой автодороге над тоннелем № 10 в районе Эль-Варак. Грузовик, перевозивший нефтепродукты и газовые баллоны, врезался в бетонное ограждение и опрокинулся. Вспыхнувшее пламя быстро охватило несколько находившихся поблизости автомобилей.

По информации Cairo24, незадолго до происшествия на проезжую часть мог упасть электрический кабель под напряжением. Однако официального подтверждения этой версии пока нет.

К месту трагедии направили 39 машин скорой помощи, а расположенные в окрестностях медицинские учреждения перевели в режим повышенной готовности. Премьер-министр Египта Мустафа Мадбули распорядился обеспечить раненых необходимым лечением. Он также поручил выплатить денежные компенсации пострадавшим и семьям погибших.

Ранее, 8 ноября, в египетской провинции Гиза произошла крупная железнодорожная катастрофа, унёсшая жизни семи человек. Состав, следовавший в Файюм, столкнулся с хвостовой частью поезда, направлявшегося из Каира в Асуан. Несколько вагонов сошли с рельсов и перевернулись. Травмы получили 112 пассажиров. Движение на повреждённом участке приостановили, а для перевозки людей между станциями выделили автобусы.