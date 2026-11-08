Число погибших в результате железнодорожной катастрофы в районе города Эль-Айят египетской провинции Гиза выросло до семи. По обновлённым данным Минздрава Египта, травмы получили 112 человек. Из больниц уже выписали 45 пострадавших, состояние которых улучшилось.

Как сообщили в управлении железных дорог Египта, поезд из Гизы в Файюм врезался в хвост состава, который шёл из Каира в Асуан. От удара несколько вагонов сошли с рельсов и перевернулись.

Движение на участке остановили в обе стороны. Для расчистки путей направили аварийные бригады с кранами, а для перевозки пассажиров между станциями выделили автобусы.