В Египте сообщили о семи погибших и более 110 пострадавших при аварии с поездом
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Число погибших в результате железнодорожной катастрофы в районе города Эль-Айят египетской провинции Гиза выросло до семи. По обновлённым данным Минздрава Египта, травмы получили 112 человек. Из больниц уже выписали 45 пострадавших, состояние которых улучшилось.
Как сообщили в управлении железных дорог Египта, поезд из Гизы в Файюм врезался в хвост состава, который шёл из Каира в Асуан. От удара несколько вагонов сошли с рельсов и перевернулись.
Движение на участке остановили в обе стороны. Для расчистки путей направили аварийные бригады с кранами, а для перевозки пассажиров между станциями выделили автобусы.
Авария произошла 8 ноября в провинции Гиза, между станциями Кафр-Аммар и Эль-Ракка. По данным египетского издания Al Mal, опубликовавшего сообщение национальной железнодорожной компании, поезд № 134, следовавший из Гизы в Файюм, столкнулся с задней частью состава № 2010, направлявшегося из Каира в Асуан. От удара несколько пассажирских вагонов сошли с рельсов.