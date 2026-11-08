Организованных российских туристов не оказалось среди пассажиров поездов, столкнувшихся в египетском городе Эль-Айят. Российский союз туриндустрии (РСТ) запросил сведения у туроператоров, после чего подтвердил отсутствие их клиентов среди участников железнодорожной аварии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе объединения.

«По полученным на данный момент данным, организованных российских туристов среди пассажиров поезда не было», — уточнили в РСТ.

Авария произошла 8 ноября в провинции Гиза, между станциями Кафр-Аммар и Эль-Ракка. По данным египетского издания Al Mal, опубликовавшего сообщение национальной железнодорожной компании, поезд № 134, следовавший из Гизы в Файюм, столкнулся с задней частью состава № 2010, направлявшегося из Каира в Асуан. От удара несколько пассажирских вагонов сошли с рельсов.

На место происшествия направили спасателей, медицинские бригады и железнодорожных специалистов с подъёмными кранами. Пострадавших доставили в ближайшие больницы. Египетские СМИ приводят различные оценки числа раненых, а прокуратура провинции Гиза приступила к выяснению обстоятельств столкновения.

Из-за повреждённых составов движение по железнодорожной линии Каир — Асуан оказалось нарушено в обоих направлениях. Аварийным службам поручили освободить пути от сошедших вагонов и восстановить движение.