В Египте произошла крупная железнодорожная авария. В районе города Эль-Айят провинции Гиза четыре вагона пассажирского поезда сошли с рельсов. По предварительным данным, травмы получили около 150 человек. Об этом сообщает местное издание Masrawy.

Пострадавшие получили переломы, ушибы и другие травмы. Их доставляют в ближайшие больницы, большинство пациентов принимают медицинские учреждения Эль-Айята и Бени-Суэйфа.

Кадр с места ЧП. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / akhbarelyom

По словам источника издания, число раненых пока не окончательное и может увеличиться. Для эвакуации пассажиров задействовали более 50 автомобилей скорой помощи. В перевозке пострадавших также помогают местные жители на личном транспорте.

На месте происшествия работают полицейские и спасательные службы. Правоохранители оцепили территорию, чтобы обеспечить беспрепятственный доступ медиков к повреждённым вагонам.

На место аварии прибыл руководитель управления безопасности провинции Гиза Хатем Хасан. Генеральный прокурор Египта поручил следственной группе осмотреть место происшествия, установить обстоятельства схода вагонов с рельсов и уточнить число пострадавших.