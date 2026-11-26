Жертвой смертельного ДТП с воронежским священником Алексеем Гончаровым, известным как Турбобатюшка, стала популярная тиктокерша Аня Глушко. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

22-летняя Анна Глущенко (настоящее имя блогерши) снимала юмористические скетчи. За её творчеством в TikTok следили более полумиллиона подписчиков.

Девушка находилась за рулём Opel Astra, когда навстречу ей, по предварительным данным полиции, выехал Kia Stinger под управлением 40-летнего священника. От полученных травм Анна скончалась на месте. Её 20-летний пассажир получил травмы ног, но смог самостоятельно обратиться за медицинской помощью.

Напомним, трагедия произошла утром 8 ноября в Бобровском районе Воронежской области. Сам Гончаров, имеющий звание мастера спорта по пауэрлифтингу, направлялся к месту служения. После аварии священника временно отстранили от богослужений, полиция возбудила уголовное дело.

Позднее Турбобатюшка записал видеообращение, в котором предложил оказать семье погибшей материальную помощь. Однако мать Анны отказалась принимать поддержку священника, дав понять, что готова встретиться с ним только в суде.