Воронежский священник Алексей Гончаров, известный как Турбобатюшка, пытается связаться с семьёй девушки, погибшей в ДТП с его участием. Об этом он рассказал в видеообращении, опубликованном на своей странице во «ВКонтакте».

«Я пытаюсь выйти на связь с родственниками погибшей девушки. Но все безуспешно. Поэтому хочу воспользоваться силой интернета», — обратился Гончаров к пользователям соцсети.

Священник выразил соболезнования близким погибшей и признался, что, будучи отцом четверых детей, особенно тяжело воспринимает произошедшее. Он также заявил о готовности оказать семье любую необходимую помощь, в том числе материальную.

Авария произошла рано утром 8 ноября в Бобровском районе Воронежской области. По предварительным данным Госавтоинспекции, Гончаров за рулём Kia Stinger выехал на встречную полосу и столкнулся с Opel Astra, которым управляла 22-летняя девушка. Она погибла на месте, а её 20-летний пассажир позднее самостоятельно обратился за медицинской помощью.

После происшествия было возбуждено уголовное дело. В Воронежской епархии уточнили, что в момент аварии священник направлялся к месту служения в рамках командировки. На время расследования митрополит Воронежский и Лискинский Леонтий запретил Гончарову совершать богослужения.

«Я – отец четверых детей, и моим кошмаром является мысль, что от этого никто не застрахован», — подчеркнул Гончаров, выразив глубокие соболезнования семье погибшей.

Ранее Life.ru сообщал, что Турбобатюшку отстранили от священнослужения после смертельного ДТП под Воронежем. Тогда стало известно, что в отношении аварии возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлёкшем по неосторожности смерть человека.