В Красноярском крае перед судом предстанет 32-летний житель посёлка Малиновка, который сбил трёх женщин, пытавшихся помешать ему сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о покушении на убийство, угоне и повторной пьяной езде.

Под Ачинском водителя будут судить за покушение на убийство трёх женщин. Видео © Telegram / Прокуратура Красноярского края

Всё произошло в ночь на 12 июля. По версии следствия, мужчина после ссоры с бывшей женой забрал ключи от её Kia Sorento и без разрешения отправился к местному магазину. Там он познакомился с компанией отдыхающих, вместе с которыми продолжил пить алкоголь.

Когда мужчина собрался уезжать, женщины попытались его остановить. Одна из них даже сняла с машины передний номерной знак. Однако, по версии обвинения, вместо того чтобы отказаться от поездки, водитель намеренно направил кроссовер на людей и скрылся.

Под колёсами автомобиля оказались три женщины в возрасте 32, 42 и 55 лет. Одну из пострадавших госпитализировали с переломами, ещё двум потребовалась медицинская помощь.

Мужчину задержали сотрудники Госавтоинспекции после погони. Медицинское освидетельствование подтвердило алкогольное опьянение. Выяснилось, что водитель никогда не получал прав и уже был судим за нетрезвую езду. Материалы уголовного дела направлены в Ачинский городской суд.

Ранее Life.ru рассказывал о похожем происшествии в Чувашии, где пьяный водитель сбил двух 16-летних студенток и спрятал автомобиль в гараже. С начала года мужчину 35 раз привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД.