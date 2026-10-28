В Германии задержали водителя, наехавшего на толпу людей под Ганновером

В Германии задержали предполагаемого водителя автомобиля, который намеренно въехал в группу людей в городе Нойштадт-ам-Рюбенберге в Нижней Саксонии. В результате пострадали пять человек, некоторые получили тяжёлые травмы. Мужчину подозревают в покушении на убийство, сообщили полиция и прокуратура.

Инцидент произошёл поздно вечером 26 октября. По версии следствия, водитель направил машину на людей, затем сдал назад и попытался совершить повторный наезд. Оказавшиеся поблизости полицейские открыли огонь по автомобилю, чтобы остановить нападение.

После случившегося водитель бросил машину и скрылся. Позднее правоохранители установили предполагаемого участника нападения и задержали его без сопротивления. Мужчине вменяют покушение на убийство пяти человек. Вопрос о его заключении под стражу должен рассмотреть суд.

Следователи предполагают, что произошедшее связано с конфликтом между представителями крупных семейных групп. По предварительным данным, подозреваемый и пострадавшие знали друг друга. Версию теракта полиция не рассматривает.

Глава управления полиции Ганновера Гвендолин фон дер Остен заверила, что расследование ведётся в усиленном режиме. Правоохранители изучают обстоятельства нападения и устанавливают всех причастных к насилию. Очевидцев попросили предоставить видеозаписи происшествия.

Отдельно полиция исправила ранее распространённую информацию о задержании ещё троих человек. В ведомстве объяснили, что сообщение появилось из-за внутренней технической ошибки. В действительности указанные граждане проходили обычную проверку документов в ходе розыскных мероприятий.