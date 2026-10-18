В США автомобиль въехал в толпу на детском футбольном матче, погибли двое
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В американском штате Канзас автомобиль выехал на футбольное поле во время детского матча и сбил людей. В результате происшествия погибли два человека — взрослый и ребёнок. Ещё несколько человек получили травмы. Об этом сообщает Fox News.
Автомобиль въехал в толпу на поле во время футбола в США. Видео © X / Todd Paron
Трагедия произошла 17 октября в городе Уичито на стадионе «Страйкер». По информации канала, машина оказалась на поле во время футбольной игры.
Кроме двух погибших, полиция сообщила о нескольких пострадавших. Медики доставили раненых в местную больницу. Точное число пострадавших и подробности об их состоянии пока не уточняются.
Полицейские задержали водителя вскоре после происшествия. Капитан полиции Аарон Мозес рассказал, что в салоне автомобиля вместе с ним находились двое несовершеннолетних.
Ранее Life.ru сообщал о похожем происшествии в американском городе Грин-Бей, штат Висконсин. В сентябре автомобиль въехал в группу людей, в результате чего травмы получили четверо полицейских. Инцидент произошёл ночью, когда сотрудники полиции приехали к фуд-траку после сообщения о беспорядках. Во время работы правоохранителей автомобиль совершил наезд, в результате которого пострадали четверо сотрудников.
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