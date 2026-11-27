В Петропавловске-Камчатском водитель внедорожника сбил семилетнего мальчика на нерегулируемом пешеходном переходе. Ребёнок получил травму головы и был направлен в краевую детскую больницу. Об этом сообщили в Госавтоинспекции и прокуратуре Камчатского края.

ДТП произошло 26 ноября около 15:00 возле дома № 10 на улице Чубарова. По предварительным данным, 61-летний водитель Toyota Land Cruiser 200 не уступил дорогу ребёнку, который переходил проезжую часть.

Мальчику оказали первую медицинскую помощь. После осмотра нейрохирургом его направили в Камчатскую краевую детскую больницу. Информация о состоянии ребёнка не уточняется.

В отношении водителя проводится административное расследование по статье 12.24 КоАП РФ. Прокуратура Петропавловска-Камчатского поставила на контроль установление всех обстоятельств происшествия и ход проверки.

Ранее на трассе А-151 в Чувашии столкнулись четыре автомобиля, включая маршрутную «газель». Три пассажира микроавтобуса доставлены в больницу после аварии. ДТП произошло 26 ноября около 16:55 возле деревни Кошноруй Канашского округа. По предварительным данным, водитель «Ларгуса» 1972 года рождения, направлявшийся в сторону Цивильска, потерял управление и выехал на встречную полосу.