В Брянской области 64-летнего автомобилиста отправили под домашний арест после наезда на сотрудников полиции, оформлявших другое ДТП. Один правоохранитель погиб, ещё несколько получили травмы. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Авария произошла вечером 23 ноября на 394-м километре трассы М-3 «Украина» в Навлинском районе. По предварительным данным следствия, житель Комаричского района за рулём Lada Granta двигался на высокой скорости и сбил сотрудников полиции, которые работали на месте предыдущего происшествия.

Первое ДТП случилось примерно за два часа до этого. В результате столкновения Renault и Volkswagen погибли водитель и пассажир последнего автомобиля. Полицейские прибыли для оформления аварии и организации движения на участке дороги.

После второго наезда один из сотрудников полиции скончался на месте. Другого правоохранителя госпитализировали, ещё несколько получили травмы. По информации следствия, их жизни и здоровью сейчас ничего не угрожает.

64-летнего водителя задержали и предъявили ему обвинение по части 3 статьи 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

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