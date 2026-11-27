Три человека погибли и ещё один пострадал в результате столкновения автомобилей «Лада Гранта» и Ford Focus на дороге «Ивдель — граница ХМАО» в Свердловской области. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.

По предварительной информации, 63-летний водитель «Лады Гранты», следовавший в сторону Югорска, не выбрал скорость с учётом дорожных условий, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там его автомобиль столкнулся с Ford Focus под управлением 51-летней женщины.

«В результате ДТП водитель «Лады Гранты» и двое его пассажиров, женщины 55 лет и 61 года, жители Курганской области, погибли на месте. Водитель «Форд Фокус», проживающая в городе Пелым, с травмами доставлена бригадой скорой помощи в центральную районную больницу города Ивделя», — говорится в сообщении.

По факту ДТП проводится расследование. На месте аварии сотрудники полиции провели необходимые процессуальные действия.