От кибератак до биологического оружия: Британская разведка забила тревогу из-за ИИ

Террористы уже используют искусственный интеллект для сбора информации и совершенствования способов нападения. Британская контрразведка MI5 выявила подобные случаи, заявил глава службы Кен Маккаллум во время ежегодного выступления в штаб-квартире.

По словам руководителя ведомства, развитие нейросетей создаёт новые угрозы национальной безопасности Великобритании. ИИ позволяет злоумышленникам разрабатывать пропагандистские материалы, адаптированные под конкретных людей, и использовать их для радикализации.

«Мы уже ловили террористов, которые использовали ИИ для улучшения своих методов сбора информации и совершения нападений. Беспилотники с поддержкой ИИ также усложняют ситуацию», — подчеркнул Маккаллум.

Ещё одной серьёзной проблемой он назвал стремительное развитие технологий кибератак. Искусственный интеллект расширяет возможности хакеров, одновременно заставляя специалистов по безопасности совершенствовать защитные системы.

«ИИ несёт не только реальные преимущества, но и риски для национальной безопасности. Сегодня из-за ИИ ужесточается борьба между службами кибербезопасности и атакующими», — отметил глава контрразведки.

Особую тревогу у Маккаллума вызывает перспектива применения нейросетей для разработки биологического оружия. По его оценке, технология способна значительно повысить опасность уже существующих образцов и потенциально помочь в создании новых. При этом подобных случаев британская спецслужба пока не зафиксировала.

Для противодействия возникающим угрозам MI5 в 2026 году создала специальный центр оценки рисков искусственного интеллекта. В его работе участвуют специалисты британских правоохранительных органов, служб кибербезопасности и Института безопасности ИИ.

Ранее Life.ru сообщал о пяти случаях потенциально опасного использования нейросети Claude, выявленных компанией Anthropic. В частности, пользователи обращались к искусственному интеллекту при изучении мутаций вируса чикунгунья, способных повысить его заразность и помочь обходить иммунную защиту. Другие запросы касались высокопатогенного птичьего гриппа и компьютерного изменения токсинов. Один из исследователей даже просил скрывать точные названия опасных веществ в отчётах. Разработчики заблокировали связанные с такими исследованиями аккаунты и усилили защиту моделей. При этом в Anthropic подчеркнули, что сами по себе подобные эксперименты не доказывают подготовку биологической атаки.