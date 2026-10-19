От Крыма до Прикамья: Российская ПВО уничтожила 13 дронов ВСУ за день

Российские средства противовоздушной обороны за 12 часов уничтожили 13 украинских беспилотников самолётного типа над четырьмя регионами страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным военного ведомства, дроны были перехвачены в понедельник, 19 октября, в период с 08:00 до 20:00 по московскому времени.

Беспилотники сбили над Белгородской и Курской областями, Республикой Крым и Пермским краем. Таким образом, работа ПВО велась как в приграничных районах, так и на территориях, расположенных значительно дальше от российско-украинской границы.

Сколько именно аппаратов уничтожили в каждом из четырёх регионов, ведомство не уточнило.

Ранее Life.ru сообщал об уничтожении 41 украинского беспилотника над регионами России. По данным Минобороны, 18 октября российские средства ПВО перехватили дроны над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской и Псковской областями.