Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 19 октября, 20:14

От Крыма до Прикамья: Российская ПВО уничтожила 13 дронов ВСУ за день

Силы ПВО России за 12 часов сбили 13 украинских беспилотников

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Российские средства противовоздушной обороны за 12 часов уничтожили 13 украинских беспилотников самолётного типа над четырьмя регионами страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным военного ведомства, дроны были перехвачены в понедельник, 19 октября, в период с 08:00 до 20:00 по московскому времени.

Беспилотники сбили над Белгородской и Курской областями, Республикой Крым и Пермским краем. Таким образом, работа ПВО велась как в приграничных районах, так и на территориях, расположенных значительно дальше от российско-украинской границы.

Сколько именно аппаратов уничтожили в каждом из четырёх регионов, ведомство не уточнило.

До Одессы не дошёл: Российские дроны поразили сухогруз с грузами для ВСУ
До Одессы не дошёл: Российские дроны поразили сухогруз с грузами для ВСУ

Ранее Life.ru сообщал об уничтожении 41 украинского беспилотника над регионами России. По данным Минобороны, 18 октября российские средства ПВО перехватили дроны над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской и Псковской областями.

Больше новостей о работе противовоздушной обороны — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • ВСУ
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar