От лайков до погромов: Макрон обвинил соцсети в беспорядках во Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что социальные сети представляют угрозу для демократии, поскольку могут использоваться для организации беспорядков и грабежей. По словам французского лидера, именно через интернет-платформы людей призывали участвовать в погромах 17 октября.

«Они использовались — особенно 17-го числа — для того, чтобы привлечь молодёжь и людей постарше к местам совершения правонарушений, нападений и грабежей», — заявил Макрон во время выступления в Марселе.

Французский президент считает, что соцсети не только помогают распространять призывы к противоправным действиям, но и усиливают общественную поляризацию. По его мнению, публикация многочисленных кадров насилия способна притуплять реакцию общества на происходящее.

Заявление прозвучало после массовых протестов, которые продолжаются во Франции с середины сентября. Участники акций выступают против государственной политики в сфере образования и экономических проблем. Наиболее серьёзные столкновения произошли 17 октября, когда демонстрации в нескольких городах переросли в беспорядки.

В ходе протестов отдельные участники громили магазины, поджигали автомобили, возводили баррикады и вступали в столкновения с полицейскими. По данным французских властей, в результате беспорядков пострадали сотни сотрудников правоохранительных органов.

Роль социальных сетей в произошедшем уже стала предметом обсуждения во французском правительстве. Представители властей встретились с крупными интернет-платформами, чтобы наладить оперативное выявление и удаление публикаций с призывами к насилию.