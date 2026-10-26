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Регион
Опубликовано 26 октября, 18:01

От лайков до погромов: Макрон обвинил соцсети в беспорядках во Франции

Макрон назвал социальные сети угрозой демократии после беспорядков во Франции

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Victor Mogyldea

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Victor Mogyldea

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что социальные сети представляют угрозу для демократии, поскольку могут использоваться для организации беспорядков и грабежей. По словам французского лидера, именно через интернет-платформы людей призывали участвовать в погромах 17 октября.

«Они использовались — особенно 17-го числа — для того, чтобы привлечь молодёжь и людей постарше к местам совершения правонарушений, нападений и грабежей», — заявил Макрон во время выступления в Марселе.

Французский президент считает, что соцсети не только помогают распространять призывы к противоправным действиям, но и усиливают общественную поляризацию. По его мнению, публикация многочисленных кадров насилия способна притуплять реакцию общества на происходящее.

Заявление прозвучало после массовых протестов, которые продолжаются во Франции с середины сентября. Участники акций выступают против государственной политики в сфере образования и экономических проблем. Наиболее серьёзные столкновения произошли 17 октября, когда демонстрации в нескольких городах переросли в беспорядки.

В ходе протестов отдельные участники громили магазины, поджигали автомобили, возводили баррикады и вступали в столкновения с полицейскими. По данным французских властей, в результате беспорядков пострадали сотни сотрудников правоохранительных органов.

Роль социальных сетей в произошедшем уже стала предметом обсуждения во французском правительстве. Представители властей встретились с крупными интернет-платформами, чтобы наладить оперативное выявление и удаление публикаций с призывами к насилию.

Во Франции хотят взыскивать с протестующих до €10 тысяч за чужие погромы
Во Франции хотят взыскивать с протестующих до €10 тысяч за чужие погромы

Ранее Life.ru сообщал, что Макрон пообещал наказать участников погромов во Франции. После событий 17 октября французский лидер заявил, что нападавшие на государственные учреждения и разграблявшие магазины должны понести ответственность.

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Наталья Демьянова
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