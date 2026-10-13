От молодых предпринимателей до лучших городов: Объявлены 27 номинаций премии «Время молодых»

В России стартовал приём заявок на Всероссийскую премию молодёжных достижений «Время молодых». В 2026 году организаторы предусмотрели 27 номинаций, объединённых в семь тематических направлений. Побороться за награды смогут молодые предприниматели, экологи, педагоги, журналисты, общественные организации, представители бизнеса и целые города. Об этом сообщили в Федеральном агентстве по делам молодёжи.

Заявки принимаются на платформе «Молодёжь России». Премия проводится шестой год подряд в рамках национального проекта «Молодёжь и дети». Как отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, за предыдущие пять лет награда помогла отметить заслуги более 1,2 тысячи человек, реализующих социально значимые инициативы и создающих новые возможности для молодого поколения.

В этом сезоне организаторы существенно расширили круг участников. В числе номинаций появились направления для молодых аграриев, экологов, предпринимателей и наставников. Отдельно оценят работу молодёжных команд предприятий, государственных ведомств, муниципалитетов и некоммерческих организаций.

Особое внимание уделят медиапроектам. В номинации «О главном для молодых» смогут участвовать журналисты, редакции и авторы контента для молодёжной аудитории. Направление «Голос молодых» предназначено для региональных медиакоманд, которые развивают современные форматы общения с молодёжью.

Одним из главных нововведений стала номинация «Молодёжный маршрут». В ней выберут территории, предлагающие интересные путешествия, экспедиции и новые способы знакомства с Россией. Подать заявку можно до 25 октября на платформе программы «Больше, чем путешествие».

Изменения коснулись и категории «Событие года». Теперь организаторы будут отдельно оценивать молодёжные мероприятия федерального, регионального и муниципального масштаба. Кроме того, премия предусматривает награды для студенческих семей, молодёжных пространств и специалистов, работающих с детьми и подростками.

Отдельный конкурс пройдёт за звание «Молодёжная столица России — 2027». На этот статус могут претендовать административные центры регионов, развивающие инфраструктуру и возможности для самореализации молодых людей. Приём заявок в данной номинации завершится 16 октября. Сроки участия в остальных направлениях необходимо уточнять на официальном сайте премии.

«Мы сделали их более ориентированными на разные аудитории», — подчеркнул руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров, отметив, что представить свои достижения смогут авторы инициатив из самых разных сфер.

Победителей объявят 19 декабря на торжественной церемонии в Национальном центре «Россия» в Москве. Ожидается, что мероприятие объединит более тысячи представителей молодёжных сообществ и организаций со всей страны.

Ранее Life.ru рассказывал о новой номинации «Молодёжный маршрут», в которой выберут самые интересные для молодых путешественников территории России. Победитель получит помощь в развитии туристического маршрута, медиапродвижение и поддержку партнёров.