В России выберут главный молодёжный маршрут среди малых городов и сёл

В России впервые выберут «Молодёжный маршрут» — территорию, которая сможет заинтересовать молодых путешественников не только достопримечательностями, но и местной культурой, сообществами и современной жизнью. Подать заявку смогут малые города, сёла и деревни со всей страны. Приём продлится с 5 по 25 октября.

Новая номинация появилась во Всероссийской премии молодёжных достижений «Время молодых». Её оператором стала программа Росмолодёжи «Больше, чем путешествие», которая реализуется в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети».

Просто показать красивую природу или известный памятник претендентам будет недостаточно. В заявке нужно раскрыть сразу четыре стороны территории: кто из молодых людей формирует её современную жизнь, в чём заключается местная идентичность, что здесь можно увидеть и попробовать и насколько удобно путешественнику добраться, переночевать и получить необходимые услуги. К заявке также нужно приложить фотографии и видео.

«Мы ищем не просто красивое место на карте, а маршрут, где молодёжь чувствует себя не наблюдателем, а главным участником событий», — объяснила гендиректор АНО «Больше, чем путешествие» Олеся Брыкова.

Эксперты будут оценивать заявки с 18 октября по 5 ноября. В начале ноября определят шесть финалистов. Затем в каждый из регионов отправится свой медиапроводник — им может стать музыкант, спортсмен, актёр или другой лидер общественного мнения. Он лично пройдёт маршрут и проверит, насколько территория действительно способна заинтересовать молодую аудиторию.

Победителя объявят 19 декабря в Национальном центре «Россия». Награда при этом не ограничится статусом: в 2027 году команда программы поможет территории доработать маршрут, создать молодёжные туры и онлайн-путеводитель, а также организовать пресс- и блог-туры, тематические слёты, походы и экспедиции. Победитель также получит медиапродвижение и поддержку партнёров из туристической, цифровой и медиасфер.

Для желающих подать заявку 8 октября организаторы проведут отдельный вебинар с разбором правил участия. Сама премия «Время молодых» в 2026 году включает 28 номинаций, объединённых в семь тематических блоков.

Ранее Life.ru рассказывал, что стали известны 72 финалиста другой всероссийской премии программы Росмолодёжи «Больше, чем путешествие». Среди участников — создатели туристических маршрутов, экскурсий, ретропоездов, цифровых сервисов и научно-познавательных программ.