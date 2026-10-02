От ретропоездов до NFC-меток: Названы финалисты премии о путешествиях по России

Экспертный совет Всероссийской премии «Больше, чем путешествие» отобрал 72 заявки для участия в заключительном этапе. Финалисты из 40 регионов представят свои проекты на очных защитах в Москве, объявили организаторы.

В нынешнем сезоне премия объединила более 17 тысяч участников со всей России, включая Донбасс и Новороссию. Руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров отметил, что растущий интерес к проекту подтверждает востребованность познавательных поездок как инструмента патриотического и духовно-нравственного воспитания молодёжи.

За победу поборются музеи, туроператоры, школы, промышленные предприятия, некоммерческие фонды, гиды, экологи и разработчики цифровых сервисов. Заявки распределены между шестью номинациями: «Больше, чем тур», «Больше, чем экскурсия», «Больше, чем поход», «Больше, чем сервис», «Больше, чем медиа» и «Больше, чем место силы».

Среди финалистов оказались создатели маршрутов по местам боевой славы, промышленных экскурсий, документальных фильмов, онлайн-шоу, ретропоездов и научно-познавательных программ. Также эксперты отметили проекты для путешественников с ограниченными возможностями здоровья, поездки по горам, пещерам, рекам и железным дорогам, экскурсии по исчезающим храмам и восстановленным деревням, цифровые путеводители, квесты и маршруты с NFC-метками.

Больше всего заявок в финале представили Москва, Калининградская и Нижегородская области, Санкт-Петербург, Ставропольский край и Удмуртия. Генеральный директор АНО «Больше, чем путешествие» Олеся Брыкова поблагодарила участников за проделанную работу и подчеркнула, что заключительный этап собрал проекты самых разных форматов — от туристических походов до технологических решений.

Отбор в номинациях «Больше, чем регион» и «Больше, чем путешественник» пока продолжается. В первой категории эксперты выберут десять финалистов, а во второй сформируют топ-30 с учётом оценок специалистов, активности участников во «ВКонтакте» и голосования на сайте премии.

Сейчас для конкурсантов проводят просветительскую программу с участием федеральных экспертов, представителей Росмолодёжи, блогеров и медиаспециалистов. Финалисты дополнительно получают индивидуальные консультации наставников, которые помогают им доработать проекты и подготовиться к публичным защитам.

Победителей определят по итогам очного этапа и народного голосования, а почётное жюри выберет обладателя Гран-при. Лауреатам предоставят информационную, образовательную и экспертную поддержку, возможность участвовать в проектах программы в качестве спикеров, членство в закрытом клубе победителей и сертификаты на путешествие по России.

Премия проходит в рамках национального проекта «Молодёжь и дети». Её организует программа Росмолодёжи «Больше, чем путешествие» при поддержке Минобрнауки, Минэкономразвития, Минкультуры и Минсельхоза России.

Кстати, одним из главных туристических трендов 2026 года стали короткие поездки за яркими впечатлениями. Вместо продолжительного отпуска путешественники всё чаще выбирают необычные маршруты, исторические локации и локальные события. Такой спрос стимулирует появление новых экскурсий и туристических продуктов внутри страны.