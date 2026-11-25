В Москве подвели итоги Международного муниципального форума — 2026, который проходил 23–24 ноября в Национальном центре «Россия». Мероприятие объединило более двух тысяч представителей муниципалитетов из 70 стран мира и всех российских регионов. Об этом сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.

Одним из главных практических результатов форума стало заключение соглашений между российскими и зарубежными муниципалитетами.

Красноярск и столица Намибии Виндхук подписали соглашение о побратимстве, Краснодарский край и уругвайский департамент Канелонес — меморандум о взаимопонимании. Тюменская городская дума договорилась о сотрудничестве с Минским городским советом депутатов, а Тамбовский государственный университет имени Державина — с муниципальной ассамблеей Корле-Клотти в Гане.

Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) также расширила международные связи, подписав соглашения о сотрудничестве с Узбекистаном и Камеруном.

«Форум завершается, но начинается большая совместная работа», — подчеркнула сопредседатель ВАРМСУ, председатель комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Ирина Гусева.

Министр экономического развития России Максим Решетников отметил, что достигнутые договорённости направлены на обновление инфраструктуры, привлечение инвестиций и развитие предпринимательства. Особое значение, по его словам, имеет взаимодействие муниципальных властей с бизнесом и институтами развития.

На форуме также наградили победителей премии лучших муниципальных программ развития территорий и социальных инициатив БРИКС+. На получение наград претендовали проекты из 38 стран. Победителей определили в семи номинациях, охватывающих экологию, туризм, цифровизацию, здравоохранение и другие направления городского развития.

Международный муниципальный форум учреждён указом президента России от 29 декабря 2025 года. Организатором выступает Фонд Росконгресс, соорганизатором — ВАРМСУ. С подробными итогами мероприятия можно ознакомиться в сообщении организаторов.

Ранее Life.ru рассказывал о деловой программе Международного муниципального форума, посвящённой развитию городской инфраструктуры, привлечению инвестиций и укреплению международного сотрудничества.