Более тысячи представителей из более чем 40 стран подтвердили участие в Международном муниципальном форуме, который состоится 23–24 ноября в Национальном центре «Россия» в Москве. Для гостей подготовили порядка 25 деловых сессий, посвящённых развитию городов, привлечению инвестиций и международному сотрудничеству. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Главной темой форума станет «Устойчивая трансформация городов: ответ глобальным вызовам». Программа разделена на пять направлений: «Экономика и инновации», «Международные отношения», «Устойчивое развитие муниципалитетов», «Кадры» и «Молодёжные инициативы». Участники обсудят обновление городской инфраструктуры, цифровизацию, развитие предпринимательства и внедрение успешных управленческих практик.

Особое внимание уделят международным связям между муниципалитетами. Среди 1026 подтвердивших участие зарубежных представителей — делегаты из Бразилии, Индии, Китая, Нигерии, Танзании и ОАЭ. Они рассмотрят возможности совместных инвестиционных проектов, расширения торгово-экономического сотрудничества и укрепления партнёрства между городами. В программу также вошёл шестой Международный форум городов с низким уровнем выбросов углерода под эгидой ООН.

Советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков подчеркнул, что взаимодействие муниципалитетов разных стран не должно ограничиваться обменом опытом. По его словам, такое сотрудничество помогает развивать инфраструктуру, налаживать деловые контакты и создавать благоприятные условия для предпринимательства.

«Значительную роль в этих процессах играет взаимодействие органов местного самоуправления с бизнесом», — отметил Кобяков.

В экономическом блоке речь пойдёт о привлечении капитала, развитии туристической отрасли и выходе российских компаний на зарубежные рынки. Отдельную дискуссию посвятят роли мегаполисов в экономике страны, включая распространение цифровых сервисов и поддержку предпринимательских инициатив.

Министр экономического развития РФ Максим Решетников обратил внимание на необходимость совместной работы властей и бизнеса для повышения экономической привлекательности территорий. Он считает, что обновление инфраструктуры должно сопровождаться созданием рабочих мест и условий для новых инвестиций.

«Развитие городов и муниципалитетов напрямую связано с экономическим потенциалом территорий», — подчеркнул министр.

В числе других тем — совершенствование жилищно-коммунального хозяйства, благоустройство общественных пространств и цифровые инструменты городского управления. На сессии «Формула комфортной среды муниципалитета» специалисты обсудят решения, позволяющие улучшить качество жизни населения.

Кадровую повестку представит Президентская академия. Эксперты рассмотрят изменения законодательства о муниципальной службе, профессиональные требования к сотрудникам и использование аналитических инструментов при подборе специалистов. Молодёжный блок посвятят участию нового поколения в местном самоуправлении, поддержке сельского предпринимательства, сохранению культурных традиций и развитию местных сообществ.

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