Путин поручил расширить программы благоустройства на военные городки и ЗАТО

Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть законодательные изменения для распространения программы «Формирование комфортной городской среды» на военные городки и закрытые административно-территориальные образования — ЗАТО. Срок исполнения поручения — до 15 декабря 2026 года.

С предложением выступил Герой России, депутат фракции «Единая Россия» Дашибал Мункожаргалов. Он представил инициативу главе государства на личной встрече ещё в августе. По словам парламентария, основанием стали обращения военнослужащих и их близких. Предложение касается благоустройства дворов, парков, детских и спортивных площадок, а также создания доступной среды.

«Наша задача — позаботиться о всех жителях военных городков и ЗАТО», — сказал Мункожаргалов. Он считает, что у жителей должна быть возможность участвовать в благоустройстве территорий рядом с домом.

Для реализации инициативы, как пояснил депутат, потребуется скорректировать законодательство и определить механизмы софинансирования содержания благоустроенных объектов. При этом необходимо учитывать финансовые возможности регионов.

Ранее сообщалось, что российские власти проверят, соблюдаются ли права детей участников специальной военной операции при поступлении в школы. Президент РФ Владимир Путин поручил провести анализ с использованием портала «Госуслуги» и при необходимости устранить проблемы в системе зачисления. Результаты должны представить до 15 декабря 2026 года.