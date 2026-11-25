Как развивать мегаполисы, не жертвуя комфортом жителей, и превращать рост городов в источник экономического развития страны, обсудили участники Первого Международного муниципального форума. Центральное пленарное заседание состоялось 24 ноября в Национальном центре «Россия» в Москве.

Участников форума поприветствовал президент России Владимир Путин. В обращении, которое зачитал помощник главы государства Юрий Трутнев, президент подчеркнул готовность России делиться опытом реализации муниципальных инициатив с партнёрами из БРИКС, СНГ и других международных объединений.

Модератором дискуссии выступил декан факультета управления и политики МГИМО Генри Сардарян. По его словам, мегаполисы должны не только обеспечивать экономический рост, но и сохранять культурную идентичность, создавая комфортные условия для жизни людей.

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев выделил три эффективных инструмента развития городов: комплексное освоение территорий, обратную связь с населением и сотрудничество между муниципалитетами. При строительстве новых жилых кварталов необходимо заранее предусматривать появление школ, детских садов, медицинских учреждений и общественных пространств.

«Чтобы эффективно тратить бюджетные средства на развитие инфраструктуры, нужно понимать, куда их направлять, и лучшего способа, чем спросить об этом у жителей, пока никто не придумал», — отметил Шалабаев.

Зарубежные участники поделились опытом управления туристическими потоками. По словам президента Ассамблеи Стамбульского столичного муниципалитета Гекхана Гюмюшдага, ежегодно Стамбул посещают около 20 млн туристов. Одной из задач городских властей остаётся развитие транспортной инфраструктуры, в том числе строительство метро в удалённых районах.

С необычным вызовом сталкиваются власти региона Дофар в Омане. В сезон муссонов местные пейзажи покрываются зеленью, привлекая множество туристов. В результате население региона на несколько месяцев утраивается, создавая дополнительную нагрузку на дороги, инфраструктуру и окружающую среду.

Международный муниципальный форум проходил 23–24 ноября и собрал представителей всех регионов России и 46 зарубежных стран. Организатором мероприятия выступил Фонд Росконгресс, соорганизатором — Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ).

Ранее Life.ru рассказывал о деловой программе Международного муниципального форума, ключевыми направлениями которой стали развитие городской инфраструктуры, привлечение инвестиций и международное сотрудничество.