«От нормальной экономики ничего не останется»: Аналитик оценил ситуацию на Украине
Аналитик Пилкингтон связал остановку металлургии Украины с кризисом экономики
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI
Ирландский аналитик Филип Пилкингтон заявил, что остановка сталелитейной промышленности свидетельствует о серьёзном кризисе украинской экономики.
«Кто будет финансировать Украину после конфликта? От нормальной экономики в стране ничего не останется», — написал Пилкингтон в соцсети X.
Экономист также усомнился, что Евросоюз сможет и дальше без ограничений финансировать Киев.
Ранее Life.ru сообщал, что российские баллистические удары вывели из строя три крупных предприятия в Запорожской и Днепропетровской областях. По данным издания, на эти заводы приходилось около 90% выпускаемой металлургической продукции страны.
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