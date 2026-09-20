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Опубликовано 20 сентября, 13:44

«От нормальной экономики ничего не останется»: Аналитик оценил ситуацию на Украине

Аналитик Пилкингтон связал остановку металлургии Украины с кризисом экономики

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

Ирландский аналитик Филип Пилкингтон заявил, что остановка сталелитейной промышленности свидетельствует о серьёзном кризисе украинской экономики.

«Кто будет финансировать Украину после конфликта? От нормальной экономики в стране ничего не останется», написал Пилкингтон в соцсети X.

Экономист также усомнился, что Евросоюз сможет и дальше без ограничений финансировать Киев.

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Ранее Life.ru сообщал, что российские баллистические удары вывели из строя три крупных предприятия в Запорожской и Днепропетровской областях. По данным издания, на эти заводы приходилось около 90% выпускаемой металлургической продукции страны.

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Полина Никифорова
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