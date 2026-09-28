От объятий до хаоса: Очевидцы рассказали Life.ru о безумии на концерте Metallica в Тушино

На легендарный Monsters of Rock в Тушино в сентябре 1991 года зрители приходили с трёхлитровыми банками пива, а стеклянные бутылки во время самых напряжённых моментов летели в сторону оцепления. Очевидцы фестиваля спустя 35 лет рассказали Life.ru, какой была атмосфера внутри гигантской толпы.

Москвич Валентин признаётся, что оказался на одном из самых известных концертов в истории страны почти случайно. О фестивале он услышал от одногруппника в институте, а потом вместе с друзьями просто решил вместо занятий отправиться в Тушино.

Привычной сегодня фестивальной инфраструктуры почти не существовало. Валентин вспоминает, что еды практически не было, поэтому с собой они взяли мороженое и несколько трёхлитровых банок пива.

«Я понимал прекрасно, что таких концертов в России ещё не было», — рассказал он Life.ru.

Другой очевидец, Михаил, вспоминает, что вокруг сначала царила атмосфера огромного праздника: незнакомые люди знакомились, обнимались и поздравляли друг друга. Однако к выступлению Pantera обстановка резко изменилась.

По его словам, стеклянные бутылки начали лететь в сторону кордона милиции и военнослужащих, а некоторых пострадавших выводили с поля. Через некоторое время агрессия стихла. Эти воспоминания совпадают с архивными данными о драках, летевшем в оцепление стекле и десятках обращений за медицинской помощью, которые Life.ru приводил в большом материале о фестивале.

А затем началась Metallica.

Михаил вспоминает, что после первых звуков интро всё поле словно одновременно взорвалось криком, а некоторые зрители плакали. По его словам, выступление Metallica стало для него кульминацией всего фестиваля. Позже AC/DC завершили вечер полноценным шоу с огромными декорациями, пиротехникой и пушками.

Спустя 35 лет очевидцы признаются: масштаб случившегося всё ещё кажется им почти нереальным.

Ранее Life.ru подробно рассказывал, сколько человек могло находиться в Тушино и почему концерт Metallica и AC/DC превратился в символ 1991 года.