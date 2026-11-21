Количество сообщений о материалах сексуального насилия над детьми, созданных или изменённых с помощью искусственного интеллекта, выросло более чем на 8400% за два года. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на исследование британского института Childlight.

В 2023 году технологические компании направили около 4,7 тысячи соответствующих сообщений в американский Национальный центр помощи пропавшим и эксплуатируемым детям. К 2025 году их число превысило 400 тысяч. Среди выявленных материалов — дипфейки, в том числе изображения, созданные при помощи приложений для виртуального удаления одежды с фотографий.

Исследователи предупреждают, что подобные подделки представляют реальную опасность для несовершеннолетних. Злоумышленники используют сфабрикованные интимные изображения для шантажа, требуя от детей деньги или новые фотографии. При этом жертва может вообще не иметь отношения к созданию компрометирующих материалов.

Масштаб проблемы подтверждают и данные британского фонда Internet Watch Foundation. Только за первую половину 2026 года его специалисты изучили 6310 фотореалистичных изображений, созданных с помощью ИИ и подпадающих под юридическое определение материалов сексуального насилия над детьми. Это на 40% больше, чем за весь предыдущий год.

Ежегодно свыше 300 миллионов детей во всём мире сталкиваются хотя бы с одной формой сексуальной эксплуатации или насилия с использованием технологий. Кроме того, примерно каждый четвёртый ребёнок подвергается той или иной форме сексуального насилия до достижения совершеннолетия.

Специалисты подчёркивают необходимость более эффективного выявления и удаления подобных материалов. При этом часть зафиксированного роста может объясняться совершенствованием систем обнаружения незаконного контента и увеличением числа сообщений о нарушениях.

Ранее Life.ru сообщал о приговоре жителю Каменска-Уральского, который шантажировал школьницу поддельными интимными фотографиями. Мужчина использовал лицо 15-летней девочки для создания сфабрикованных снимков, после чего угрожал распространить их среди знакомых. Впоследствии изображения получили одноклассники и родственники пострадавшей. Суд назначил злоумышленнику 16,5 года лишения свободы.