В России с 3 ноября начнут действовать более строгие правила административного выдворения иностранных граждан. Число статей КоАП, предусматривающих такую меру наказания, вырастет вдвое и достигнет 45. Одновременно увеличатся штрафы за нарушения миграционного законодательства. Об изменениях рассказали в миграционной службе МВД РФ.

Нововведения закреплены федеральным законом № 294-ФЗ от 4 августа 2026 года. Поправки расширяют круг административных проступков, за которые иностранным гражданам может грозить принудительное выдворение за пределы страны.

В обновлённый перечень, в частности, попали мелкое хулиганство, отказ подчиниться законному распоряжению сотрудника полиции и несоблюдение правил организации и проведения публичных мероприятий. Аналогичная мера предусмотрена за действия, направленные на дискредитацию российских Вооружённых сил.

Отдельные изменения касаются возможности назначения других видов наказания вместо выдворения. Список нарушений, при которых такая замена не допускается, станет шире. В МВД уточнили, что новые ограничения затронут в том числе административные дела, связанные с незаконным оборотом наркотических средств.

Помимо расширения оснований для выдворения, закон предусматривает пересмотр денежных взысканий. Для физических лиц повысят нижние и верхние границы штрафов, назначаемых за правонарушения в миграционной сфере.

В миграционной службе подчеркнули, что принятые меры призваны сделать процедуру удаления из страны иностранцев и лиц без гражданства, представляющих опасность для общества, более быстрой и эффективной. Ещё одна задача поправок — усилить ответственность за нарушения установленных миграционных требований.

Ранее Life.ru сообщал, что за первые восемь месяцев 2026 года МВД запретило въезд в Россию более 260 тысячам иностранцев. Это на 75,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Среди основных причин ограничений назывались предыдущие выдворения, нарушения сроков пребывания, использование поддельных документов и неоднократные административные правонарушения.