От столовых до лабораторий: Более 7 тысяч школ России полностью обновили

За последние пять лет в России завершили капитальный ремонт более чем в 7 тысячах школьных зданий. Только в 2026 году работы уже закончены более чем в 650 школах по всей стране. Промежуточные результаты программы модернизации представили вице-премьер Дмитрий Чернышенко и министр просвещения Сергей Кравцов.

Программа «Модернизация школьных систем образования» предполагает не просто ремонт фасадов или замену коммуникаций. В школах одновременно обновляют учебные кабинеты, спортивные залы, библиотеки, столовые и пищеблоки, закупают новую мебель и оборудование. В ряде учреждений создаются инженерно-технологические и медико-биологические классы, а также современные кабинеты для естественно-научных, математических и гуманитарных дисциплин.

Особое внимание уделяется небольшим населённым пунктам и сельским школам. По данным Минпросвещения, программа должна обеспечить одинаковые требования к безопасности и качеству образовательной среды независимо от того, находится школа в крупном городе или в небольшом посёлке.

В число регионов-лидеров по реализации программы вошли Башкортостан, Татарстан, Мордовия, Чечня и Московская область. При этом 1997 школ были обновлены за счёт региональных бюджетов.

Контроль не ограничивается строительными ведомствами. За ходом ремонта, закупками и поставками оборудования следят региональные штабы общественного контроля, куда входят родители, школьники, педагоги, общественники и представители органов власти.

Федеральная программа капитального ремонта стартовала в 2022 году. Изначально она была рассчитана до конца 2026-го, однако затем её продлили до 2030 года. Сейчас работы ведутся в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».

Ранее Минпросвещения сообщало, что программа уже охватила более 7 тысяч школ, причём около двух третей объектов расположены в сельской местности и небольших населённых пунктах. В дальнейшем власти планируют ежегодно обновлять порядка 1,5 тысячи школ.