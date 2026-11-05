В Ленинградской области задержали четверых подозреваемых в массовом нападении на сотрудников ДПС. Во время конфликта в деревне Сяськелево под Гатчиной одного из инспекторов повалили на землю и начали пинать ногами. После задержания участники нападения стали приносить извинения.

Инцидент произошёл ночью 25 октября. Полицейские остановили Peugeot без регистрационных номеров, за рулём которого находился 17-летний подросток без водительских прав. Во время проверки документов пассажиры начали спорить с инспекторами, а вскоре к конфликту присоединились местные жители.

По данным издания, собравшиеся попытались помешать задержанию водителя. Перепалка переросла в нападение на сотрудников Госавтоинспекции. Одного полицейского сбили с ног, после чего стали наносить ему удары, в том числе ногами. Всего пострадали двое инспекторов.

По подозрению в применении насилия к представителям власти задержали четверых человек: 25-летнюю женщину, 18-летнего молодого человека и двух 17-летних подростков. Ещё около 15 участников конфликта, по информации Baza, доставили в отдел полиции для разбирательства.

Суд заключил женщину под стражу, а 18-летнего подозреваемого и одного из несовершеннолетних отправил под домашний арест. В отношении задержанных расследуется уголовное дело о применении насилия к представителям власти.

После задержания подозреваемые начали извиняться за произошедшее. Женщина признала, что пинала лежавшего на земле инспектора, а один из молодых людей попросил прощения «за язык поганый свой».