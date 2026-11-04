В Липецке сотрудник завода жестоко избил начальницу и продолжил работать
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / seluzalma
В Липецке сотрудник одного из заводов жестоко избил свою начальницу прямо на рабочем месте. Инцидент произошёл 23 октября, однако нападавший до сих пор не задержан и продолжает работать, утверждают родственники пострадавшей.
Нападение на сотрудницу предприятия в Липецке. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / seluzalma
Мужчина сначала нанёс женщине несколько ударов металлическим предметом, после чего продолжил избивать её кулаками. Нападение произошло на территории предприятия.
В результате женщина получила серьёзные травмы. Как рассказала её дочь, у пострадавшей обнаружили многочисленные ссадины и гематомы в области головы и груди. Во время транспортировки в больницу на машине скорой помощи она теряла сознание.
На следующий день после нападения женщина, по словам родственников, самостоятельно обратилась в полицию с заявлением. Однако спустя 11 дней предполагаемого виновника так и не задержали. Семья пострадавшей утверждает, что мужчина продолжает выходить на работу, и просит правоохранительные органы разобраться в произошедшем.
Ранее Life.ru сообщал, что в Омске 17-летний школьник жестоко избил старшеклассницу, причинив ей тяжёлые травмы. Нападение произошло 31 октября в одном из учебных заведений города. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь, а региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад об обстоятельствах происшествия и ходе расследования.