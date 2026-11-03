В Санкт-Петербурге нетрезвый мужчина избил 41-летнего горожанина и его 13-летнего сына металлической ложкой для обуви после замечания о шуме. Обоих пострадавших госпитализировали, а нападавшего задержали сотрудники Росгвардии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Росгвардия задержала мужчину за нападение на петербуржцев. Видео © Telegram / Росгвардия Петербурга

Инцидент произошёл 1 ноября около 00:20 во дворе жилых домов на улице Лёни Голикова в Кировском районе города. По предварительным данным, 28-летний петербуржец устроил ночной дебош: громко кричал и нарушал покой местных жителей.

Успокоить нарушителя попытались отец с сыном, которые вышли во двор и попросили мужчину прекратить шуметь. Однако вместо извинений они столкнулись с агрессией. Разозлившийся горожанин внезапно достал металлическую ложку для обуви и принялся наносить удары обоим, целясь преимущественно в голову.

В Петербурге мужчина избил отца и сына металлической ложкой для обуви. Фото © Telegram / Росгвардия Петербурга

После поступления сигнала о происшествии к жилому дому направили наряд вневедомственной охраны. Росгвардейцы оперативно задержали подозреваемого. У 41-летнего мужчины медики обнаружили рану за левым ухом, а его сын получил травму лица. Обоих доставили в больницу для оказания необходимой помощи.

Задержанного передали сотрудникам восьмого отдела полиции. Металлическую обувную ложку изъяла следственно-оперативная группа.